〈北部〉公立學校家長會募款惹議 家長促訂規範

2018-05-13

記者廖雪茹／專題報導

新竹縣鄉下學校的家長會委員，除了自己捐獻，多半向社會賢達勸募，鮮少向家長募捐；但在竹北市等都會學校，常見每學年發起一到兩次向全體家長募款活動，讓有些家長覺得是「有點半強迫的不樂之捐」。

竹縣府：收集資料研議

新竹縣政府教育處長劉明超表示，將收集相關資料研議是否自訂家長會募款相關規範，避免不樂之捐讓家長會的美意打折扣。

學校請家長會幫忙的名目五花八門，常見的包括支援校內外各項比賽、設施設備汰舊換新、添購書籍及教具、辦理特色主題活動、以及校園安全、環境消毒、修剪樹木、校外教學、志工培訓、節慶活動、社團活動、畢業典禮等等相關支出。

校方常見的說法則是許多支出會計科目沒有、不少支出有急迫性或臨時性，申請核銷曠日廢時、學校預算光人事費就佔約九成，難以支應林林總總的支出等，因此相當程度仰賴家長會經費。

部分家長 質疑不樂之捐

不過，家長會雖是合法組織，募款也被允許，但許多家長仍不解「這些例行性的費用，不就是應該在學校預算裡支應嗎？」、「都有納稅，再捐款給家長會，好像是被剝兩層皮？」，甚至有些家長覺得是「有點半強迫的不樂之捐」。

有家長認為，家長會長通常依循前任會長的做法，各校家長會的募款決議、運作方式不一，政府應有一套更明確的規範。

曾接獲家長徵詢的律師連郁婷表示，台北市曾發生冷氣募捐爭議，台北市政府檢討後除了明定「自由捐獻，不得強迫」，更規定「非經會員代表大會（每班推舉一到三人為代表）決議（需有三分之一以上之出席，並經出席人員過半數之通過），不得對外募捐。」擴大決策範圍，廣納家長意見。她建議新竹縣政府修法，讓相關規定更完善。