〈北部〉出錢出力 進香醫護團慈悲心

2018-05-13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕白沙屯拱天宮媽祖婆徒步南下雲林縣北港朝天宮進香，每年吸引上萬信眾參與；其中由志工組成的進香醫護團，四年來累計自費超過一百卅萬元，添購醫療器材，陪著香丁腳徒步來回走將近四百公里、隨身照顧香丁腳的身體狀況，也為白沙屯拱天宮媽祖婆進香增添人情。

白沙屯拱天宮進香醫護團成立四年，由綽號「小馬」的楊富雄擔任團長，成員共有八十人，來自全台各地，不乏醫師、護理師、治療師、民間救護車業者、醫技人員和關懷志工等，成員都因感受白沙屯拱天宮媽祖婆慈悲，所以堅持發揚這份慈悲心。

楊富雄說，香丁腳隨著媽祖婆長途跋涉，難免會有部分人身體不適，醫護團也能立即為大家服務。曾有香丁腳被鞭炮炸到皮膚裂傷、肋骨受傷，也是由醫療團緊急處置送醫，其他如心臟不適或跌傷等救護案例也不在少數。

副團長吳宏璋說，成員基本上都是隨隊一起徒步行走，像急救包動輒超過三、四公斤，但團員們從不喊重喊苦，另有隨行的醫護專車上，有醫師、護理師待命，希望能在最短時間讓傷患獲得最即時的照護，讓香丁腳的進香行程圓滿平安。

楊富雄說，醫護團因不對外募款、不接受企業贊助、無商業行為，所有相關醫療設備，包括自動體外心臟去顫器、急救包等醫療器材都是大家自掏腰包，四年來至今已經超過一百卅萬元，更顯現醫護團成員的用心。