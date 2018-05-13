〈北部〉搶300清潔隊員缺 1900人扛沙包跑步

2018-05-13

〔記者周敏鴻／蘆竹報導〕市府環保局舉辦「儲備清潔隊員考試」，通過第一階段筆試的一千九百多位考生，昨在開南大學體育館進行第二階段體能測驗、到考率超過九成，考生得扛起沙包折返跑六十公尺，儘管每個人都跑得氣喘吁吁仍賣力搶快，希望進入三百人的錄取名單中，競爭非常激烈。

環保局預計錄取三百位儲備清潔隊員，卻吸引五千六百多人報名，第一階段筆試通過名單日前公布後，有考生投訴筆試考了九十九分竟被刷掉，環保局解釋，第一階段到考人數約四千七百多人，考滿分的就有一千五百多人，加上雖未滿分但擁有證照加分者，總計有一千九百多人進入第二階段，必須接受扛沙包折返跑體能測驗，依時間快慢給分數，身障組則為口試。

男性考生的沙包重十五公斤、女性考生沙包重八公斤，為了爭取最佳成績，有考生將沙包一甩上肩立即向前狂奔，不想浪費任何一秒鐘，有考生彎下腰抱起沙包前，還高聲大喊為自己加油打氣，他們說，為了準備這次的體能測驗，早就已經練習數十遍了。

也有考生沒掌握訣竅、也沒事先練習，光是怎麼將沙包甩上肩就得左思右想，折返跑步所耗費時間遠比其他人多，環保局人員說，還好測驗過程一切順利，沒有發生任何跌傷等意外。

環保局長沈志修表示，儲備清潔隊員考試預計錄取三百人，十五日成績揭曉，包括一般組兩百七十人、原民組廿人、身障組十人等，未來將視各區中隊隊員退離職狀況，再按成績高低依序遞補進用，預計三年內能全數進用完畢，成為維護桃園市美麗市容的一份力量。