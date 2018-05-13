〈北部〉國二甲線開工 拚2020年底通車

2018-05-13

天空斷橋解套 三橫、三縱漸成形

〔記者周敏鴻／大園報導〕國道二號大園交流道延伸的國二甲線，從計畫開始至今延宕了十年，只蓋一段就停擺的「天空斷橋」飽受大園區居民批評，今年二月總算以廿六．六四億元順利發包，將先行施作國道二號大園交流道到台十五線路段，行政院長賴清德昨天主持開工動土典禮，預計二○二○年十二月完工通車，賴清德表示，期許完工後桃園市三橫、三縱的交通骨幹能逐漸成形。

交通部為改善大園區中正東路、民生路、國際路的交通壅塞狀況，十年前規劃「國二甲線」高速公路支線，從大園交流道延伸至台六十一線，卻因路線鄰近許厝港濕地引起環保團體抗議，加上環評也沒通過而停工，導致七年前蓋了一段的高架道路無處串連，成了「天空斷橋」獨特景象，進行路線設計變更又遇上徵地問題。

經中央與地方政府積極協調，工程終於在今年二月順利發包，將先施作「國道二號大園交流道至台十五線」路段，為國二甲線優先路段工程，可同時解決「天空斷橋」及當地交通壅塞問題；賴清德昨天率同交通部長賀陳旦、桃園市長鄭文燦等人，共同主持開工動土典禮。

新闢路段主線雙向車道合計約二．六公里、匝道總長二．八公里，其中，國道二號一．二三○公里處以西到台十五線為第一工區，已開始施工，國道二號一．二三○公里處以東到大園交流道為第二工區，將配合桃園航空城計畫用地取得程序，在取得用地後施工，目標是兩工區都要趕在二○二○年十二月完工。

提供桃機、航空城 更好交通條件

賴清德強調，完工後將有助於桃園市建構三橫「國一甲線高速公路、國道二號、台六十六線」、三縱「台六十一線、國道一號、國道三號」的交通骨幹逐漸成形，還能對桃園國際機場、航空城計畫等未來發展提供更好的交通條件。

「天空斷橋沒做，市長無法連任！」鄭文燦致詞時打趣補充，居民引頸期盼的國二甲線終於開工，未來還要持續爭取延伸到台六十一線的第二階段工程，讓桃園的交通路網更加完善。