〈中部〉《廣三SOGO槍擊案》莊嘉慧癱瘓19年 住進護理之家

2018-05-13

〔記者張軒哲／台中報導〕「要乖乖！別哭喔！」一九九九年轟動社會的台中廣三SOGO百貨槍擊案，當年二十三歲孕婦莊嘉慧不幸遭流彈擊中，雖保住性命，但腹中五個月胎兒流產，她也成為植物人。臥床十九年來，莊母心力交瘁，經過一年多考量，十二日將愛女送進台中慈濟醫院附設護理之家，越籍看護阿容不捨落淚，莊母也跟著落淚，嘉慧似乎知道要與家人分離，眼眶泛紅。

六十五歲莊媽媽說，嘉慧剛倒下時，先請台籍看護，但一個月動輒七、八萬元，後改僱用外籍看護，阿容照顧嘉慧十四年，兩人情同姊妹。昨慈濟派車至莊家，將嘉慧跟莊母、阿容接至潭子的護理之家。

莊母體力漸衰 盼女兒獲得更好照顧

莊媽媽表示，每年母親節，嘉慧會買蛋糕陪媽媽過節，十九年來再也等不到乖巧長女祝她母親節快樂，只看到女兒病情不見好轉、自己體力漸衰，於是在犯罪被害人保護協會及台中市社會局協助下，為女兒找到新家，莊媽媽昨說：「心中一塊石頭落了地，這是最特別的母親節禮物！」 院方昨幫莊母切蛋糕、唱歌獻花慶祝。

慈濟醫院副院長莊淑婷說，因莊家已列低收入戶，照護費用市府社會局補助，不足部分慈濟會提撥專款照顧嘉慧到終老。

莊母說，女兒受傷後女婿也很關心，但女婿還年輕，後來另有伴侶，為了不耽誤對方，因此他們主動提出離婚。當年廣三SOGO賠償的七百萬元早就用罄，她靠做手工苦撐，八年前曾將嘉慧送進安養機構，但住了半年因環境不如預期，又接回來自己照護，近年家中經濟壓力漸增，自己體力跟健康大不如前，內心很掙扎，送護理之家這條路遲早要走，讓她住得安心，自己也可以放心。