〈中部〉大坑3號步道 眼鏡蛇竄出嚇壞山友

2018-05-13

打草驚蛇 最好帶棍棒

〔記者許國楨、黃鐘山／台中報導〕夏季到來，到大坑山區登山的山友陸續發現蛇蹤，最近竟有民眾在三號步道驚見眼鏡蛇竄出，嚇壞一票山友，當地民眾研判，這都是任意放生惹的禍，誇張的是，以往就有人整箱帶來放生，還宣稱有佛經加持，不會咬人，提醒山友小心防範，盡量不要進入步道外的草叢，若有必要進入，最好帶登山杖或棍棒「打草驚蛇」。市府表示，蛇類屬危險動物禁止放生，查獲最高可罰十萬元，將請警消人員加強巡查。

據了解，幾年前有不明宗教團體在大坑山區整布袋的「放生」毒蛇，不少筍農或果農在竹林、果園發現蛇類，也曾有農民在農舍廁所小解時，眼鏡蛇從旁竄出，差點被咬傷。

當地民眾為此還動員組隊捉蛇，已經好一陣子未再聽聞毒蛇訊息，沒想到今年入夏後卻有山友反映陸續發現蛇蹤，尤其最近更有山友在網路社團留言，表示前兩天在三號步道驚見毒蛇，定睛一看發現蛇的前身立起來，頸部擴張成前後扁平狀，一看就是有毒的眼鏡蛇。

民眾說，大坑山區的果園、農地多，幾條步道的遊客及登山山友也不少，毒蛇頻頻出沒不但易咬傷人，也會破壞生態，盼相關單位拿出辦法。

放生蛇類 最高罰10萬

市府說，依「台中市放生保育自治條例」規定，放生應提出申請，蛇類屬危險動物禁止放生，查獲最高罰十萬元。將請警消人員加強巡查，並呼籲放生民眾自制。民眾遇蛇類應保持鎮靜，請消防員處理，不小心被毒蛇咬傷，應避免亂動肢體，儘可能記住蛇類特徵，如顏色、斑紋、頭型等，以便供醫師作為治療參考。