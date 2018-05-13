〈中部〉停車更方便 市府將新建8座停車場

2018-05-13

預計提供三千六百多個汽機車格

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市人口持續成長，市府為改善日趨沉重的交通壓力，除積極建置大眾運輸網絡外，也兼顧汽機車停車需求，計畫在台中火車站等八地興建停車場，預計可提供三千六百多個汽機車停車格。市府交通局說，爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，交通部公路總局已通過審查。

交通局長王義川指出，台中人口持續成長，已是全台第二大城。目前設籍台中的機車超過一百六十九萬輛，汽車也逾一○八萬輛，加上其他縣市來台中工作、上學的民眾，汽機車停車需求不斷上升，市府推動大眾運輸的同時，也必須兼顧汽機車停車需求。

他又說，透過劃設路邊車格、活化閒置用地闢建臨時停車場、提高民營停車場設置獎勵金額等多元措施，目前有汽車停車格十二萬八千個、機車格十二萬三千七百個，過去三年已增加逾八萬五千個停車格，期盼先提供停車供給，讓民眾停車更方便，也可提升交通秩序。

公路總局審查通過 待交通部核定

交通局表示，隨著台中各項重大建設推動，包括捷運綠線、台鐵台中段高架化、水湳智慧城等，加速磁吸效應，各地人口湧入台中。因此，也配合交通部「前瞻基礎建設︱城鄉建設︱改善停車問題計畫」，提報停車整體規劃案爭取補助。

王義川指出，公路總局這次審查，台中市有八案，包括台中大車站計畫︱立體停車場、豐原轉運中心立體停車場、大里區東榮立體停車場、大里區益民國小地下停車場、潭子區潭興立體停車場、北屯區舊社立體停車場、南屯區正心立體停車場、台中一中地下停車場。

王義川表示，上述提案已經公路總局審查通過，將提報交通部核定；目前還沒有正式期程，一般都是在中央核定補助案後三年內完工。