〈中部〉社頭清水岩露營區翻新 增設溫泉區

2018-05-13

彰縣府斥資2億改造 預計8月招商

〔記者陳冠備／社頭報導〕露營活動近年逐漸成為國人假日休閒選擇，有三十七年歷史的彰化縣社頭鄉清水岩童軍營地決定迎合現代化，縣府將耗資二億元改善舊有營區空間，增添五星級露營設備。營區昨進行動土典禮，縣長魏明谷指出，期待清水岩露營區全新風貌，完工後將與溫泉區招商委外經營，未來民眾白天來清水岩露營，晚上還能泡溫泉。

清水岩童軍營地佔地十二公頃，是不少彰化學生階段參與童軍露營最重要場地，園區內有大片水域與原生樹木群，是生態教育的最佳場所，然而露營設備老舊，空間規劃已不符時代，縣府向交通部爭取補助經費二億元，規劃成為彰化首座結合溫泉、露營、休閒運動、生態教育的觀光基地。

魏明谷表示，一間飯店久不翻新，入住的客人就會減少，一個景點如果沒增添新的娛樂設備，就會越來越乏人問津，為打造清水岩新風貌，縣府規劃「清水之森」計畫，除了舊有設施翻新，還打造全台第一座平地溫泉區，未來露營不用進入深山，在清水岩就能享受夜賞星空與泡溫泉的樂趣。

縣府城觀處長馬英傑表示，清水岩童軍營區改善工程包括園區環境整備工程、園區環境提升、戶外遊憩區設施營造與周邊公共設施整備工程四大項目，其中衛浴設施更是五星級規劃。清水之森工程計畫預計在明年一月完工，完工後將與西南側溫泉區一併以OT委外方式招商經營管理，並預計今年八月舉行招商，也期盼有國際優質團隊進駐，提供優質休閒空間。