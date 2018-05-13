〈中部〉母兼父職 栽培重殘女成口啣畫家

2018-05-13

董玉英 獲選為彰化縣模範母親

〔記者劉曉欣／彰化報導〕丈夫帶著女兒去散步，卻被酒駕撞成一死一重傷，突來的意外讓董玉英變成了三個孩子的單親媽媽，二歲的小女兒因為意外全癱，她沒有時間掉眼淚，知道自己必須賺錢扛家計，帶么女到醫院做復健，帶著小孩一起挺過人生的風雨，獲選為今年彰化縣模範母親！

縣府昨天在花壇全國麗園大飯店舉辦模範母親表揚大會，縣長魏明谷表揚三十八位由各鄉鎮市公所與社團所推選的代表，年紀最大的是一○二歲人瑞錢金治，在丈夫過世後，她也無怨無悔照顧中風的婆婆；魏明谷表示，天下最偉大的就是媽媽，全年無休，是穩定家庭的最大力量。

不放棄 全家一起看到生命的彩虹

「遇到這樣的事，也只能說大家運氣不好！」董玉英表示，她與丈夫原在員林華成市場賣水果，育有三個小孩，但二十二年前的一場意外讓家庭粉碎，她沒有時間哭泣，因為醫師預言「老么可能長不大」，但她不放棄，如今么女成為口啣畫家，全家一起看到生命的彩虹。

今年彰化縣模範母親分別為：陳林晚、呂王敏、曾陳吻、鐘吳綉絹、温張嬉、郭秀霞、謝楊伴、雲洪葱、柯吉鳳、侯黃雪清、梁王玉蘭、黃吳嬋娃、洪蔡屘、江詹秀敏、劉施腰、錢金治、陳張月雲、黃曹里、莊準、張陳甘、游林玉、曾美雲、楊麗華、盧陳隨、吳慧湘、陳雪、許阿織、陳秀顏、蔡桂花、陳謝研、謝金珠、黃謝桂美、陳玉真、董玉英、姚淑敏、楊素卿、周張志英、林芳春。