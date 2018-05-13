〈中部〉暫定古蹟鹿港 「太岳之胤」 尋獲71年前賀匾

2018-05-13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕冥冥之中的巧合？彰化縣暫定古蹟鹿港「太岳之胤」古厝，因為多年來無人居住，風雨吹破屋簷，古厝內部如同「樹屋」，昨天進行環境整理時，意外找到七十一年前的「里仁為美」賀匾，受匾人正是編寫族譜的族人，家族成員認為這是先祖欣見古厝能被保存的吉兆！

百年古厝 去年提報為歷史建築

鹿港「太岳之胤」古厝的歷史超過百年，是清代泉郊商號「謙和行」主人許志湖的故居，也是見證鹿港早年商貿發展的「鹿港三和」傳奇之一，去年差點因道路拓寬而拆除，所幸家族後代超過七成的人同意提報為歷史建築，因而取得「暫定古蹟」身分，道路拓寬案後來也因而喊卡，才逃過被拆除的命運。

台灣小鎮認養 靜宜學生來打掃

「太岳之胤」的「太岳」是許志湖家族的堂號，「太岳之胤」就是代表「許家的後代」。「太岳之胤」古厝目前由台灣小鎮文化資產協會認養，昨天由靜宜大學的學生與許家成員來進行環境清掃，許家後代許有正、許有成兄弟，從小在古厝長大，也帶來伯父許梓彬所寫的家譜等書刊，讓來打掃的學生了解許家的發展史，同時也在尋找記憶中的「里仁為美」匾額，但已掉落多時都不曾發現。

家族拿家譜到古厝 隨即發現賀匾

彰化縣文化局長陳文彬昨天也到現場，先是發現前廳有個「犁仔甲」（人力拖車）很奇怪，懷疑是竊賊要偷樑柱搬運不成，乾脆棄置原地，接著發現旁邊有塊可疑的木板，結果，翻過來一看，真的就是「里仁為美」賀匾。

許有正說，「里仁為美」是他的伯父許梓彬當年結婚時，由當地鄰長所致贈，距今已七十一年前，他的伯父前幾年往生，生前為家族寫下家譜，這次才剛拿伯父所寫的家譜到老家，隨後就發現伯父的賀匾，真是非常的巧合，認為是先祖欣見古厝能被保存。