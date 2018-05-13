〈中部〉慈濟「青草伯」奉茶22年 與媳同獲表揚

2018-05-13

分獲大林模範父親、母親

〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義大林慈濟醫院「青草伯」鄒清山與媳婦林淑靖攜手捐地興建大林慈濟，鄒自當年醫院興建時，就每天熬煮青草茶「奉茶」迄今二十二年，贏得「青草伯」美譽，公、媳兩人今年分獲大林鎮模範父親、模範母親，傳為地方佳話。

攜手捐地興建慈濟大林醫院

大林鎮昨天除表揚模範母親，特別的是今年還首度結合模範父親、鑽石婚暨好人好事一起表揚，八十三歲鄒清山支持慈濟在大林建醫院，除慨捐土地，還每天煮青草茶給民眾、志工喝，二十二年如一日，即使家中遭逢祝融之災、損失數千萬元，仍不改其善心服務之志，全年無休熬煮青草茶，一桶桶退火甘甜青草茶，已是大林最美麗的「人文風景」。

鄒清山不分寒暑、每天凌晨三點起床就煮青草茶，冬天還多了禦寒的薑母茶，大林鎮舉辦大型活動時，「青草伯」都會共襄盛舉，昨天他也供應兩桶青草茶到場奉茶。

鄒清山、林淑靖助人 以愛傳家

林淑靖當慈濟人已有三十年，當年慈濟落腳大林，雖丈夫事業還處於負債狀態，夫妻仍捐出兩千四百坪土地做為醫院興建用地，並支持公公「青草伯」在興建醫院時，熬煮青草茶給工人解渴。林淑靖說，助人已成為全家生活一部分，欣慰孩子們落實以愛與善傳家的願望。

嘉義市昨天表揚十二位模範母親、十二位慈馨媽媽及九位孝行楷模。模範母親葉賴喜美是東川里長葉寬鴻的媽媽，葉寬鴻說，媽媽總是守著里長服務處，有活動時更是美味大廚，一次煮三十至四十人份的飯菜，可說是「大家的媽媽」，很會煮麻油雞、薑母鴨，溫暖大家的胃與心。

高齡八十五歲慈馨媽媽張翁鳳鸞與丈夫育有一子四女，其中，三女兒、四女兒自小罹患小兒麻痺，她鼓勵兩個女兒不要因身體的不便而看輕自己，克服萬難學習向上，兩個女兒分別擔任國小人事主任、書記官退休，丈夫中風二十五年，享壽九十六歲辭世，期間生活起居不便，均賴她細心照顧。

她說，自己最喜歡念佛，一天要念兩萬遍，更隨身攜帶佛珠，參加慈馨媽媽頒獎典禮也要念佛，。