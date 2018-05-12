〈南部〉留住台南歷史老屋 結構補強有補助

2018-05-12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央推動「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，釋出容積獎勵、資金融通等政策，但就台南「文化古都」而言，「房子愈老愈多愈值錢」，為避免政府加重誘因，反而對眾多非經指定文化資產但具歷史文化意涵的老屋不利後遺症，甚至損及現已公告歷史街區風貌，南市也祭出「來令片」（即煞車片，Brake Lining）政策，補助歷史街區老屋結構補強。

文化局不諱言表示，中央推動「危老條例」加重誘因，對有歷史文化價值的舊建築有把關機制，私有老屋地主不一定會領受這項補助，照樣拆屋重建，南市今年度特別在歷史老屋補助計畫項目中增列「結構補強」類別，協助屋主向工務局申請結構評估或自行委由結構技師詳評，讓有心想要保存特色老屋地主，有另一個支援途徑。

文化局表示，南市歷史街區振興計畫及補助政策核心精神，在於鼓勵民眾整修老屋，引入新活力（見圖，記者洪瑞琴攝），讓市區閒置多年的老屋得以重生，過去較強調補助對象須備活化公益計畫，新增「結構補強」項別，只要符合危險老屋條件就可申請，補助上限五十％，屋主不一定要提活化計畫，「因為老屋留下來就是公益」。

值得一提的是，文化部今年也以南市老屋補助計畫為藍本，正式訂定全國性的「辦理私有老建築保存再生計畫補助作業要點」，全面推動老建築保存再生，南市歷史老屋補助計畫與文化部私有老建築保存再生計畫，將同步於六月初開放受理第一階段申請，民眾可上「好舊。好」網站查詢。