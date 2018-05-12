〈南部〉（台南）麻豆香遶境 85米長蜈蚣陣帶頭

2018-05-12

連3天出巡 陣頭達162個

〔記者楊金城／麻豆報導〕列名南瀛五大香科之一的麻豆香三年一科，昨天展開為期三天的遶境，陣頭、神轎多達一百六十二個，綿延數公里，開路先鋒蜈蚣陣長達八十五公尺，有十九節、三十八位神童，信眾爭摸蜈蚣頭、蜈蚣尾祈求保佑平安。

麻豆代天府主祀代天巡狩五府千歲，代天府主委陳中山說，麻豆香科在民國四十五年以前是每年遶境，此後才每三年一科，麻豆香至今六十二年，今年戊戌香科是第廿二科。

今年麻豆香有一百六十二個陣頭參與，綿延數公里的香陣在麻豆區遶境祈福，信眾備香案恭迎，十分熱鬧。第一天出巡埤頭、海埔、莊禮、港尾等里轄區。

今天第二天將遶境安業轄區，明天第三天遶境以麻豆市區街區及近郊為主，香陣運用GPS衛星導航設備，管控遶境隊伍位置、出巡路線，麻豆警分局也規劃交通疏導管制措施和快打部隊，防止陣頭起糾紛。

信眾爭摸蜈蚣頭尾求平安

麻豆香的開路先鋒是蜈蚣陣，底下裝輪子用人力推動前進，今年裝閣戲碼為「唐太宗跨海征東」，蜈蚣陣可以驅邪，所到之處受到民眾歡迎。十二婆姐陣、良皇宮的龍鳳閣也是受注目的陣頭。麻豆香另一大特色是以五王騎馬領陣出巡，五王神轎跟隨在後，與一般香科由主神神轎壓陣在後的情形不同。