〈南部〉環境賀爾蒙改變 柑橘穿皮發芽

2018-05-12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕柑橘帶皮發芽，印證生命總是會找到出口的道理！住在馬公市的吳姓國小五年級學童，日前從學校帶回柑橘，放置數日後，竟發現兩根細芽穿皮而出，令人嘖嘖稱奇。高雄農業改良場澎湖分場表示，這是因環境賀爾蒙改變。

馬公中興國小五年級吳姓學童，日前從學校帶回營養午餐水果柑橘，隨手放在電視機上方，一時間也忘記要吃。數日後，同住外婆將其拿起、準備剝皮食用，赫然發現，外表完整的柑橘，竟有兩根細芽穿皮而過，因此捨不得吃；隨著時間愈久，細芽也愈長，許多慕名而來的親朋好友都嘖嘖稱奇。

由於時間久了，柑橘會出現乾枯現象、無法久放，因此吳家決定求助高雄農業改良場澎湖分場專家，經過現場實地剝開橘皮，沿著細芽進入果肉，發現是由其中種子長出，還有綠芽，證實是由內部種子發芽。但民眾不解的是，為何能穿過橘皮？一方面感嘆其堅韌生命力，另一方面也相當好奇。

整個謎團由高雄農業改良場澎湖分場助理研究員王俊能解開，原來柑橘內抑制生長的環境賀爾蒙因素出現變化，包括酸度、溫度、濕度及甜度等，剛好適合種子發芽，就出現外表完整、穿皮發芽的情形。不要小看發芽的力量，除了常見從泥土鑽出的嫩芽外，不少嫩芽也穿出牆壁、水泥地及珊瑚礁石等堅硬物品，都是大自然的傑作。