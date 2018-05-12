〈南部〉熱帶恆春種水梨 施昭彰7年有成

2018-05-12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕果肉細緻的水梨一向是溫帶或高山地區的專利，從不向環境屈服的農委會農試所博士研究員施昭彰，經過七年多的努力，終於成功讓綠皮種水梨「如玉」在恆春量產，全台獨家的熱帶水梨昨天首度亮相，讓受邀品嚐的地方人士都驚豔不已。

「恆春種出水梨，實在有夠神奇！」受邀到場品嚐水梨的恆春鎮長盧玉棟、恆春鎮農會總幹事林順和等人表示，水梨一向跟高山、寒冷畫上等號，花快十年在熱帶恆春種水梨，實在令人敬佩施昭彰的研究精神及耐心。

到恆春半島種水梨的「奇想」，源自二○○七年施昭彰在彰化研究成功並量產俗稱早生黃金梨的「如玉」水梨，當時有民眾好奇問他，「水梨最南可以種到哪裡？」促使他決定到國境之南找尋種植基地。

施昭彰表示，九年前在恆春大光地區找到合作的許姓農民，多次成功嫁接並收成，近兩年產量趨於穩定，完全展現「如玉」水梨擁有甘蔗甜、蘋果香的特色，糖度都在十二度至十七度，細緻多汁且極耐儲運，更是全台最早採收的水梨，一顆賣價可望達到兩百元左右，未來將推廣給當地農民。

許多農民好奇春季收成的水梨，如何躲過落山風及颱風的肆虐，施昭彰說，這項種植技術主要利用冬季嫁接，利用防風林或柵保護，因為「極早熟」避開六月後的颱風期，果實都能完美收成。

農民出身的恆春鎮長盧玉棟也對這項技術讚不絕口，驚嘆落山風吹襲種植瓜果不易的恆春，竟能種美味水梨，公所與農會將聯合爭取農委會補助經費，成立恆春第一代水梨產銷班，並且邀請專家開班授課，增加恆春農特產多元性。