〈南部〉不易獲理賠 釋迦農投保意願不高

2018-05-12

〔記者張存薇／台東報導〕農委會今年繼續在台東縣推動釋迦收入保險，雖然政府有補助，但因去年獲理賠者不多，再加上計算方式複雜，民眾投保意願不高，去年共九十二件申請、投保面積五十一公頃，今年迄今僅卅二件、十四公頃申請，農糧署東區分署台東辦事處表示，延長申辦期限至十五日。

釋迦收入保險保「價格下跌」或「產量減少」造成的收入損失，台東縣以台東市、卑南鄉、太麻里鄉、東河鄉與鹿野鄉為主要產區，去年首度試辦，因為計算方式複雜，多數農民觀望，最後有九十二件、五十一公頃投保，其中以台東地區農會六十二件、廿七﹒五公頃最多，其他農會則各約十件。

以鄉鎮市平約收入為基準

依循去年，農糧署、台東縣政府各補助二分之一、五％保費，也就是投保每公頃保險費為五萬○八百五十四元者，農糧署補助兩萬五千四百廿七元、縣府補助兩千五百四十二元，農民負擔保險費兩萬兩千八百八十五元。種植釋迦所在地鄉鎮的當期平均收入低於政府公告釋迦基準收入，即按規定予以理賠，每公頃最高可理賠卅萬元，另去年投保未獲理賠者，今年續保將可獲得卅％保險費折抵。

卑南種植面積高 受災農難理賠

去年底卑南鄉、鹿野鄉均陸續發生鳳梨釋迦嚴重落果災情，鹿野鄉地區農會推廣部主任張豪傑說明，鹿野地區種植面積不多、因產量大減，已獲通知農民可理賠，卑南鄉農友卻無法理賠。台東地區農會總幹事李建通指出，卑南鄉雖然鳳梨釋迦嚴重落果達一百公頃公頃，但全鄉種植面積高達兩千公頃，理賠認定以鄉鎮市為單位計算，因此受災農民無法賠。

農會建議改以村里為單位

李建通說，已提出建議，希望認定標準改成以村里為單位，比較符合極端天氣下部分區域受焚風、寒害侵襲的現況，也可考慮以「儲蓄險」、到期可領回若干保費的方式，提升農民投保意願。