〈南部〉台東林志玲 阿美族媽媽超開心

2018-05-12

〔記者張存薇／台東報導〕感謝天下所有母親的付出，台東縣政府昨天舉辦模範母親表揚，包括九十一歲高齡的東河鄉羅鄭雲英等共廿位媽媽獲獎，而主辦單位現場更貼心準備可愛的拍照小物，讓盛裝打扮的媽媽們與家人拍照留下美好回憶，來自卑南鄉的阿美族媽媽王月琴自信拿起「台東林志玲」牌子與兒女拍照，超開心！

縣長黃健庭、立委劉櫂豪、議長饒慶鈴、池上鄉長張堯城、鹿野鄉長李國強昨天都到場獻上祝福，黃健庭則一一頒獎給模範母親，他指出，「母親」是上天送給每位子女最好的禮物，媽媽全年無休、沒有薪水，還要一輩子為孩子及家庭操勞，感謝台東縣所有的媽媽們將孩子教育的非常好，縣府也會繼續努力，創造更多的就業機會。

今年表揚的模範母親中，最高齡的是九十一歲的羅鄭雲英，兒子羅志崧說，媽媽個性很好、都不會生氣，笑容常掛嘴邊，把九個子女拉拔到大，待人處事是兒女孫子們學習的範本，卑南鄉的王月琴則是阿美族利吉部落族人，個性開朗的她在兒女陪同下參加，還拿出「台東林志玲」小牌子拍照。

全縣模範母親包括東河鄉羅鄭雲英、台東市陳李森妹、長濱鄉潘金花、綠島鄉陳李阿蓮、太麻里鄉辛陳玉梅、台東市侯陳寶珠、台東市翁月娥、台東市陳京珠、池上鄉余沈貴梅、大武鄉黃戴秋香、達仁鄉許靜英、關山鎮王寶參、成功鎮林鄭秀慧、卑南鄉王月琴、台東市謝秋燕、延平鄉胡麗花、鹿野鄉羅玉英、蘭嶼鄉施美英、金峰鄉古秀美、海端鄉胡菊花。

隨後黃健庭玩起「蘋安幸福 驚喜轉盤小遊戲」，抽出六位幸運媽媽獲萬元牛排券，因氣氛熱烈，黃健庭又再加碼五份，共十一位媽媽幸運獲獎。