〈南部〉「鞋」助學童 模範媽尋愛心老師

2018-05-12

急尋帶學生買鞋山區老師

〔記者張存薇／台東報導〕「看到老師這麼有愛心，更想要回饋！」台東市鞋店老闆娘翁月娥昨天開心接受全縣模範母親表揚，也透露想要幫助弱勢學生的心願。她說，曾經有一位在山區任教的年輕老師帶著兩位男童到店裡買鞋子，老師經濟似不寬裕、卻有滿滿愛心，希望能找到這位老師，再幫助更多需要球鞋的孩子。

七十八歲翁月娥經營台東市和平街「建新鞋店」六十年，她說，曾有一位「山上來的老師」帶兩個小學生買鞋，雖已算便宜，但老師仍面有難色，還跟另一位孩子說「老師錢帶不夠、下次再買給你」，翁月娥於心不忍、最後變成「買一送一」。

翁月娥常助人 不定期捐鞋

翁月娥的女兒李美臻說，媽媽一直有幫助人的心，有時看到真有困難的消費者，乾脆就送鞋子，近十年來也會不定期以不具名的身分捐鞋給台東家扶中心、阿尼色弗兒童之家等。

她進一步表示，愛心老師大概至少五年前到鞋店買鞋，這位女老師頭髮長長的、感覺很年輕，聊天時曾說孩子是「山上來的」、也有提到「霧鹿很美」，因此依稀記得是南橫沿線的學校老師，媽媽過沒多久要她打電話找老師，希望提供更多幫助，不過打了電話問過幾所學校都沒有找到人，這件事一直放在心裡，希望藉由獲選模範母親的機會，尋找當年的愛心老師，再幫助更多小朋友。

其他小朋友需球鞋 歡迎聯絡

李美臻說，想想老師是花不少交通時間才帶孩子下山，真的很希望找到這位熱血老師，如果老師仍有需要買球鞋，一定會幫忙，而如果台東縣其他國小有小朋友真的需要球鞋，也歡迎老師來聯絡。