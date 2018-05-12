〈南部〉全國首棟危老屋重建動工 總統肯定效率

2018-05-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全國第一棟危老屋重建，昨天在高雄動工！蔡英文總統昨天特地南下參加動土典禮，肯定高市府審核危老屋重建的效率，認為這是重要里程碑。

台灣地震頻繁，去年五月蔡英文總統公布實施「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，明確容積獎勵、提供稅負優惠及金融協助，鼓勵民眾加速建造安全家園。

屋齡30年以上房屋 17.5萬棟

據統計，目前高雄市屋齡三十年以上房屋約十七．五萬棟，占全市所有建物四十五％，建築物隨著時間老化，市民面臨潛在災害的安全疑慮，高雄市政府去年十一月八日領先全國，公布高雄危老屋重建作業要點，強調便民、快速。

第一件由恆宇建設申請的危老屋重建案「森森富祥大樓」，位於高雄市苓雅區自強三路、青年路附近，是二○一四年八月隔壁大樓施工造成地層下陷，波及二十五戶住家成危樓。

首件申請 市府20天內核准

其中六棟屋齡五十四年的二樓透天厝，恆宇建設申請危老屋重建，高市府在二十天內核准，今年三月二十日核發建照，拿到容積獎勵二十％，未來將興建地上十五層、地下三層，共約三十七至四十戶的住宅大樓。

小英參加動土 表示加速更新舊建築

蔡英文總統昨天參加動土典禮，她強調讓民眾住得安全、安心，是政府的使命，也是她在當總統前提出的承諾，政府兩年來興辦了近五萬戶社會住宅，另方面也規劃加速更新都市裡的舊建築。蔡英文說，這個案子符合危老重建的條件，有容積獎勵，還有十二年房屋稅減半優惠，政府透過法律和政策創造誘因，支持住戶有個新家。

她表示：「未來房市的量，不能只看建商推出多少新建築，而是要看有多少舊房子被更新。」期盼中央、地方以更快速度，優先翻新都市的危險及老舊建築。蔡英文也肯定高市府審核危老屋重建的效率，只花二十天就完成核定，證明了危老條例確實能幫助住戶快速啟動重建，這是重要里程碑。

內政部次長花敬群指出，全台迄今已經有二十三個危老計畫，十一件完成核定，全台已有九個縣市提案。