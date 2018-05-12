〈台北都會〉北市消防弟兄傷亡人數 占全國44%

2018-05-12

〔記者蕭婷方／台北報導〕市議員王欣儀調閱資料發現，近五年全國消防人員因公傷亡人數就有四百五十人，死亡人數有廿三人，其中北市消防人員因公傷亡人數就有一百九十六人，有一人死亡，佔了全國傷亡人數四十四％。但王欣儀指出，北市消防員傷亡比例高，但北市消防員的危險加給四年來還在試辦期，要求市府體恤消防員辛勞，將危險加給納正式發給。

王欣儀進一步指出，北市消防局外勤救災救護大隊預算員額數為一五九七人，但目前實際負責外勤工作的員額人數僅一四○八人，差額高達一八九人、近十二％，還有一三○名外勤人力要調去支援內勤，人力支援左支右絀。

對此，消防局長吳俊鴻說明，危險加給雖為北市府自掏腰包，但仍需要中央同意，目前已行文內政部將加給納正式給發，但仍須行政院拍板定案。至於人力問題，消防局補充，二○二○年以前將會增補一七三人，會儘量降低差額。

此外，市議員許淑華昨質詢時指出，北市目前有二二四六名義交，，但雨衣品質差，不僅厚重又無法防水，只要逢下雨天雨衣內不是汗水而是雨水，但雨衣僅能兩年換一次，相較義警每年有新雨衣穿實在兩樣情，要求北市義交應比照義警每年更換一次雨衣。對此，北市警察局長陳嘉昌回應，將回去進行財務精算，目標是今年可以換一半雨衣。