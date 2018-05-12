〈台北都會〉陳抗拒馬包圍 北市議員促縮小範圍

2018-05-12

警：社群號召 人數難推估

〔記者蕭婷方／台北報導〕市議員李建昌昨於市議會質詢質疑，近期陳抗拒馬包圍的範圍太大，對上班族與居民十分不便，要求警察局檢討縮小陳抗範圍。對此，市警局長陳嘉昌無奈表示，以往陳抗能由遊覽車數推估抗議民眾人數，但網路時代社群一號召就會有人潮湧入，也難推測立院陳抗是否會蔓延到政院、總統府，「架設拒馬是不得已」，未來會儘量限縮拒馬範圍，並檢討改進措施。

李建昌指出，北市近二年城市競爭力下滑，公共安全是主要關鍵，近期年金改革團體陳抗不斷，立法院周遭更是長期被拒馬包圍，員警也長期疲於奔命頻頻申請外調，間接難以保障北市安全。

市警局統計，自二○一五年北市就有一○二一名員警申請外調、二六八人申請成功，二○一六年有七七八人申請、二七六人申請成功，去年也有五五九人申請、一九七人申請成功。

市議員應曉薇質詢時也調閱資料指出，北市光是去年就有兩千多場陳抗、出動員警約十萬人次，北市警察員額早已懸缺二千多名，申請外調人數每年平均還超過五百人，要北市檢討。

對此，陳嘉昌說明，請調者有中南部子弟，也有因為北市租房、買房成本高才要請調，加上北市陳抗活動多、勤務壓力大也是想要離開的主因之一。陳嘉昌也於質詢時無奈表示，以往只要掌握遊覽車數就可以掌握陳抗人數，但是網路時代，社群動員難以控制人數，「我們真的很累」，光立法院的抗爭就不知道會不會蔓延到總統府、行政院，只好架起拒馬預防抗爭擴大。

市議員鍾小平也抱怨，立院長年被拒馬團團圍住，不少居民與上班族出入都很困難，嚴重影響當地生活品質。當地幸福里長蘇宏仁也指出，陳抗期間「里民服務電話不斷」，由於里民回家路遭拒馬阻擋，最常做的就是「接送里民回家」；近年來陳抗頻率越來越頻繁，時間越來越長，拒馬封鎖範圍越來越大，嚴重影響里民生活。