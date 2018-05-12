〈台北都會〉段宜康質疑旅遊 韓國瑜批政治畸形怪物

2018-05-12

〔記者楊心慧／台北報導〕針對台北農產運銷公司在二○一六年舉辦「日本石垣島渡假村五日遊」，立委段宜康日前在臉書上質疑，若北農前總經理韓國瑜夫人的旅費由公費買單，相關單位應該要查。韓國瑜昨召開記者會，怒批段宜康根本是政治畸形怪物；對此，段宜康在臉書上自嘲畸形怪物，並貼出內部公文，質疑北農辦國外旅遊，外界人士比內部人員還多，這叫哪門子公司旅遊？

段宜康昨晚在臉書質疑，北農的員工旅遊共有六十人去，其中十人自費，公司出錢的部分有五十人，扣除眷屬自費十人、董事十四人、顧問三人、董事長一人、總經理一人、員工五人，可算出公司外人員共有二十六人，也就是說韓國瑜的北農國外旅遊，外界人士比內部人員多！段質疑，這叫哪門子「公司旅遊」？

韓國瑜昨天在記者會上說，時常在想是什麼家庭、什麼教育、什麼社會、什麼樣魔鬼的誘惑，會讓政治畸形怪物段宜康出現？韓國瑜說：「你說他是人，卻有一大堆野獸的行為，你說他是獸，他又長得人樣，他可以把一個人一生的努力，隨時用臉書把人家完全摧毀，台灣怎麼會出現這種政治畸形怪物呢？完全是半人半獸！」

對此，台北市議員周威佑表示，針對別人對他的質疑，他應該提出辯駁，至於這樣潑婦罵街的罵別人，是完全牽扯到一個人的品格問題，他不予置評。