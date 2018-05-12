〈台北都會〉公款帶妻出國 北市議員控韓國瑜自肥

2018-05-12

周威佑出示公文 韓批示「眷屬部分則自費參加」

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員周威佑昨召開記者會，指北農在二○一六年七月三十日舉辦「日本石垣島渡假村五日遊」，團費每人四萬八六○○元，付了五十人團費，共二四三萬元給旅行社，其中有十八位人員攜帶眷屬花了八十七萬多元，當中包含韓國瑜的妻子，周質疑公文上明明有韓的親筆批示「眷屬部分則自費參加」，結果竟用公款支付，怒轟根本就是圖利自肥，甚至大家還沾了韓國瑜夫人的光，十八位眷屬都由公款支付。對此，韓國瑜宣稱，公文也載明董監事可有一名隨行人員報公帳，所以這一名眷屬是依隨行人員名額由公款支付，一切都符合公司規定。

周威佑昨在議會七樓召開記者會，公布北農的內部公文，上面寫著「各董監事之團費及隨行人員由本公司相關預算項下支付，眷屬部分則自費參加。」周指出，韓國瑜在該年的五月十七日批可，公文上明明寫著「眷屬部分則自費參加」，但為何韓國瑜夫人李佳芬的團費要由公費支出，從自費改公費的過程沒任何程序，根本是黑箱。

周佑威強調，從北農創立以來，公費出國考察攜帶眷屬都是自費，但這次卻由公款買單，根本就是圖利自己。現在被揭發了，還硬拗眷屬就是隨行人員，既然眷屬就是隨行人員，為何還要載明眷屬必須自費？

韓稱眷屬以隨行人員名額公款支付符合規定

在周佑威記者會之後，韓國瑜及議員汪志冰、戴錫欽在同一地點召開記者會。韓國瑜表示，公文上寫得很清楚，董監事可有一名隨行人員報公帳，其他各蔬果公會理事長和北農往來密切且有所貢獻，去的話就不用錢，但他們的眷屬必須自己付，一切都符合公司規定。

韓國瑜表示，這趟旅行是董事長許長仁核可，公文上也都有許長仁蓋的章，這並不是總經理一人決定，董事長認為總經理可比照董事，可用公費帶眷屬前往。

韓說，自己的三個小孩雖也同行，但都自掏腰包，如果真的要占便宜，小孩的部分為何不讓公司出？韓國瑜強調，董事長蓋了章、董事會也在年度決算通過，會計師也查帳完畢，全部都一清二楚。