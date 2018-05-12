〈台北都會〉社工服務狀況多 新北去年上千人次遭威脅

2018-05-12

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局一名男性社工師十日執行公務時遭到暴力攻擊，引發各界關注。根據社會局統計，二○一七年有一千二百廿二人次社工人員受到人身安全威脅，社會局長張錦麗說，已請市警局加強家庭暴力暨性侵害防治中心及各區社會福利服務中心周邊巡邏，維護社工人身安全。

家訪社工被毆打 警速逮犯嫌

張錦麗昨偕同主秘吳淑芳探視受傷社工師，她得知社工雖受傷流血，仍留在現場告訴個案媽媽有關兒少返家安全作為與後續處理，才去就醫，敬業態度令人感佩。張錦麗說，警方已迅速將歹徒緝拿到案，家屬及嫌犯涉及妨害公務、傷害、恐嚇和毀損等，市府已提告，絕不容許任何人威脅社工安全。

張錦麗表示，社工師處理案件時，因環境及訪談服務對象的身心狀況不同，常會遇各種突發狀況，甚至人身安全威脅，二○一六年社工就有八百九十六人次遭人身安全威脅，二○一七年更增加到一千二百廿二人次，其中有八百六十三人次遭口頭辱罵（七十一％），有三百卅二人次遭受威脅（廿七％），有十二人次遭受肢體暴力（二％）。

張錦麗說，社會局為保障社工人員執行職務時人身安全，除加強社工人身安全教育訓練、提供安全防身配備及加強辦公環境安全防護，並與警方保持聯繫，建立通報、危機評估及後續專責處理小組，維護社工的安全。

有社工師指出，社工師平時處理案件不分晝夜，還得面對當事人及家屬的情緒性反應，曾有社工處理婚姻暴力與兒少保護案件，到案家訪視時，遇到施暴者在家門前阻擋，故意不讓社工入內訪視兒童，辱罵社工破壞家庭和諧，社工見施暴者情緒失控先離開，沒想到施暴者竟尾隨，並拿起雨傘攻擊社工頸部，被害社工脫困後立即向尋求警方協助。