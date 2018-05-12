〈台北都會〉長柄掃具 資源回收車免費清運

2018-05-12

免拆解、免用專用塑膠袋

〔記者蔡亞樺／台北報導〕掃把壞了，專用垃圾袋裝不下怎麼辦？環保局宣布，自六月一日起，各種不同材質的長柄掃具，不管是拖把、掃把還是類似的旗桿、曬衣桿等細長物品都可免拆解、免用專用塑膠袋，直接交給收運線上資源回收車免費清運，不必再打電話與清潔隊約定時間，省時又方便。

環保局指出，目前民眾丟棄掃把、拖把及旗桿等細長物品時須自行拆解裝入專用垃圾袋，或比照大型廢棄物與清潔隊約定時間清運，不能在丟垃圾時一併處理，很不方便。

未來統一交由收運線上資源回收車清運後，不但可比照大型廢棄物免費清運，還省下了另外約定時間清運的工夫。環保局表示，收運後非金屬材質的木桿、竹桿或塑膠桿等，會循廢棄物去化管道處理，金屬柄的掃把、拖把等掃具，將切除無法回收的頭再回收利用。

為去化金屬柄掃具這種須拆解回收的複合材質物品，環保局一○五年八月十五日起推出「難分難解，我幫您處理」回收措施，以專業人力及機具代替民眾進行拆解回收。

環保局統計至今年四月止，回收物件最大宗為廢雨傘高達廿三萬二○○二把，廢安全帽四萬八七九六頂、廢行李箱七萬九○七八只、廢獎盃（座）七九八座，除解決民眾的困難，並達到減少廢棄物焚化和資源回收利用的目標。