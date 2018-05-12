〈台北都會〉咖啡紙杯未禁用 北市議員：環保做假的

2018-05-12

台灣人年喝28.5億杯咖啡 用量最大的超商無管理

〔記者蔡亞樺、簡惠茹／台北報導〕為求環保，台北市長柯文哲力推禁用一次性餐具，但北市議員陳建銘昨指出，據統計台灣人年喝廿八．五億杯咖啡，平均每人每年喝上百杯，咖啡紙杯製造的垃圾量驚人，一次性咖啡杯用量最大的超商卻毫無管理，痛批柯市府環保政策做假的；為此，北市環保局拋出擬推押金制環保杯的新政，只是超商業者認為，全面實施有困難性，但政府若有規定還是會配合。

北市府於二○一六年四月正式實行禁用一次性及美耐皿餐具，採循序漸進、由公而私的方式推廣，從市府大樓、府外各機關及學校，一路到夜市商圈、市場、大專院校，也有民間企業包括SOGO百貨響應，環保局目標，今年大專院校與企業增加到一百家。

但陳建銘昨召開記者會，現場擺滿餐飲業者販售咖啡所使用的一次性紙杯，他指出，台灣一年咖啡商機高達七百億元，相當於每年喝掉廿八．五億杯咖啡，平均每人一年就喝掉一二二杯咖啡，三天就要喝一次。

建議推可重複使用杯 甲地租乙地還

陳建銘說，滿街都是超商、咖啡店，四大超商在北市就有一五○一家店，飲用杯數十分驚人，除了製造垃圾、占空間，也不環保，但柯Ｐ只敢對府內單位要求，卻對用量最大的超商束手無策，根本是柿子挑軟的吃、捉小放大。

他建議仿效德國，政府與民間業者合作，推行可重複使用的杯子，讓購買、攜帶、飲用、退杯形成一條龍服務，也能參考YouBike「甲地租乙地還」的模式，讓業者提供民眾甲地租杯乙地還杯的服務。

市府：研擬試辦押金制環保杯新政

對此，環保局科長崔浩志說，議員的建議是不錯政策，市府將朝這個方向研擬，推出押金制環保杯，但要先邀業者與環保署商討可行性與法規面的問題，若可行的話，會先小範圍試辦。

環保署廢棄物管理處長賴瑩瑩表示，對地方政府的措施樂觀其成，可以減少紙杯的使用量，歡迎各地方政府一起推動減塑減廢棄物，法規上沒有疑慮，也相當可行，例如德國以循環方式使用環保杯就是很好的作法。

超商：執行有困難 若有規定會配合

但超商業者均表達執行上的困難度，OK超商表示，市府大樓地下二樓的門市配合禁用一次性餐具包括咖啡杯、碗筷，若想購買咖啡需付押金，咖啡裝在馬克杯，但推廣到全台門市，執行上有困難。民眾陳小姐說，若付押金使用環保杯，五十至八十元內可以接受，比起自備杯子來得方便。

OK超商強調，消費者若自備環保杯，購買咖啡飲品可享價格優惠。全家、萊爾富超商皆表示，目前門市都有提供自備環保杯，現金折抵三元的回饋，政府若有明文規範實施押金制環保杯，仍會配合。