〈台北都會〉福和客運1550路線 經營權被收回

2018-05-12

基隆—行天宮 未達續營門檻

〔記者林欣漢／基隆報導〕福和客運一五五○（基隆—行天宮）路線今年三月審議路權時，未達續營門檻，交通部公路總局昨決議收回路線經營權，基隆市政府預期，最快年底就會有新的業者接手；福和客運則表示，尚不清楚這項決議。

福和客運不堪長期虧損，去年十月突然停駛從基隆經國道三號往返台北木柵動物園的一五五八路線，由其他客運業者協助發車代駛，行政院長賴清德今年二月率行政團隊至基隆座談，市府即要求福和客運一五五○、一五五一開放國道客運路權，當時交通部長賀陳旦允諾三月審議。

福和客運車體老舊、脫班嚴重，引發民怨，連基隆市政府交通旅遊處長李綱也曾吃虧，連續四班車都沒來，氣得在臉書大罵欺負基隆人，市府多次要求福和客運改善，一五五○路線於去年十月到期，公路總局路線審議委員會給福和四個月觀察期，今年三月再度開會，仍未達續營七十分的門檻。

路線委員會昨決議收回福和客運一五五○路線經營權。李綱說，如果確定收回，符合市民期待、樂觀其成，未來重新評選時，福和客運仍可重新投標，也期盼新的經營團隊能優先聘用福和客運現有駕駛，公路總局會儘快找到代駛業者接手，以免影響市民搭乘權益，預計最快年底就會有新的業者經營。