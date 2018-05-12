〈台北都會〉1280元定期票 新北議員促納機捷

2018-05-12

交通局：上路滿3個月再檢討評估

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北市與新北市政府共同推出公共運輸一二八○元「吃到飽」定期票，四月十六日起上線，民眾持月票在卅天內可不限次數搭乘捷運及雙北市聯營公車，並享YouBike前卅分鐘免費，新北市議員蔡淑君昨在市議會質詢時，要求交通局儘速協調，讓機場捷運也納入一二八○元月票，提升民眾搭乘意願。交通局表示，實施滿三個月後會檢討成效，再研議是否納入機捷。

蔡淑君指出，機場捷運線票價太高，民眾大喊吃不消，先前新北市民多次爭取調降票價，至今沒有下文，林口居民搭乘機捷意願不高，寧可選擇搭公車。

蔡淑君認為，既然短期內機捷票價無法調降，新北市政府應該為市民發聲，爭取機捷納入一二八○元「吃到飽」月票，減輕民眾負擔，提高搭乘意願，另外，交通部公路總局管理的四碼公車路線，也應該一併納入優惠方案。

交通局長王聲威表示，一二八○元月票上路近一個月，統計至昨天，已售出廿五萬多張，當初因為是雙北市府協調，因此以雙北市府管轄的公車路線、捷運及YouBike為主，台鐵、機場捷運等大眾運輸因涉及其他主管機關，須進一步協調補貼比例，並未納入，實施滿三個月後會啟動一二八○元月票檢討機制，評估實施成效，屆時再研議是否納入。