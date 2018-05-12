〈台北都會〉接管八里污水廠 新北提3條件

2018-05-12

北市府：妥善率百分之百才會移交

〔記者賴筱桐、黃建豪／綜合報導〕由台北市衛生下水道工程處管理的八里污水廠，處理北北基約五百萬人口生活污水，行政院已函定移交新北市政府接管，新北市府希望更新老舊設備、排放水提升為二級處理等三項條件都做到再接手。對此北市府表示，會分階段完成百分之百妥善率後，再將污水廠移交新北，至於更新設備與提升二級處理設備，因經費龐大，營建署允專案分年分期執行。

更新設備經費 中央允分年分期執行

八里污水處理廠位於新北市境內，是全台最大的污水廠，一九九四年由台灣省政府興建完成，一九九七年行政院指定台北市政府管理，污水處理範圍含括新北市六十九％、台北市卅％及基隆市一％，經初級處理後，排放至六．六公里外海。

八里污水廠承包商惠民實業去年兩度涉嫌將未處理的污水直接排入海，新北市環保局開罰廠商及北市府各六百萬元，北市府也因放任廠商違規，遭監察院糾正，北市府一直想把「燙手山芋」移交新北市管理。

新北市水利局副局長諶錫輝表示，市府積極準備接管八里污水廠，但有三項條件須中央協助完成，第一，配合環保法規修正，對排放水的標準提高，盼將污水處理從一級提升到二級，改善水質，兼顧環保生態；第二，污水處理廠設施、設備已使用廿餘年，盼先盤點更新再點交，第三，新北市府每年編列六．三億元預算用於污水廠營運維修，希望設備妥善率達到一○○％後移交。

諶錫輝指出，初估污水廠設備更新須廿七億元，污水處理從一級提升到二級，市府爭取前瞻計畫四○八億元，今年三月行政院長賴清德與新北市府舉行地方座談會時，內政部承諾將成立專案，編列預算分年分期執行。

本案由內政部營建署主導，預計六月廿八日新北市與台北市、基隆市共同召開「淡水河系污水下水道系統營運管理委員會」，討論設置移交接管小組，後續由小組訂定移交接管計畫，循序完成移交。