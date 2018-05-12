〈北部〉竹市台大醫院擴院 六月底啟動市地重劃

2018-05-12

湳雅院區 投資逾50億

〔記者王駿杰／竹市報導〕台大醫院新竹分院湳雅院區擴院計畫，將投資五十．一億元興建五百五十床規模的急重症大樓，經市府尋址與一年多的努力，獲全數地主同意，已完成都市計畫變更程序，擴院新建工程先期規劃將可啟動，市府六月底也將啟動公辦市地重劃。

市府自二○一六年起多次拜訪、溝通，與地主協商，但去年一度傳出台大醫院新竹分院因擴建案用地取得進度落後，考慮出走，將重心轉移到新竹縣竹北市。

由於攸關市民就醫權益與品質，新竹市議會議長謝文進去年五月五日跨黨派召集多名議員研商，要求市府重視，全力挽留。

去年五月十五日，市府派代表前往台大醫院協商，雙方達成共識，院方確定湳雅院區擴院計畫根留新竹市，市府並在去年取得全數地主同意。

市府地政處代理處長曾淑英說，台大醫院新竹分院因現有院區腹地狹小及老舊，院方提出擴院需求，市府協助找尋新址，經評估，以台六十八快速道路旁，武陵路與湳雅街之間五．○八公頃文高用地及公園用地做為湳雅院區預定地，並協助辦理都市計畫變更，待公辦市地重劃作業完成後，將協助院方以撥用方式取得市有地、國有地。

急重症大樓 規劃550病床

曾淑英表示，未來台大醫院將投資五十．一億元，興建地上十層、地下三層，擁有五百五十張病床的急重症大樓；未興建前，市府將進行簡易綠美化工程，提供大型開放休憩空間供民眾使用。

新竹市長林智堅說，市地重劃計畫書經內政部地政司審核會議通過，今年四月底已完成都市計畫變更程序，擴院新建工程先期規劃將可啟動，是台大醫院擴院計畫的關鍵性進展；市府也預計在六月底啟動公辦市地重劃，後續會協助院方取得市有地、國有地撥用，提升新竹市醫療資源。