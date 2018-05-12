〈北部〉楊梅體育園區新建工程決標 最快年底發包動工

2018-05-12

〔記者許倬勛／楊梅報導〕市府辦理「楊梅體育園區新建工程委託規劃設計暨監造技術服務案」標案，預算金額約四千九百六十萬餘元，新建工程處表示，標案已經決標，將儘快進行規劃設計，如一切順利，工程最快可於年底發包動工。

體育局規劃以十八億元經費，建置兩棟相連、兼具體育及展演中心的多功能體育館，其中一棟為地下一樓至地上五樓，包括停車場、技擊場及宿舍等，另一棟為地上一樓至四樓，主要為游泳池、綜合球場、演藝廳及附屬設施等，建築物外觀以灰白色系外牆為基底，色調以楊梅區徽「天藍」、「橙紅」為主。

「楊梅體育園區」預定的範圍在楊梅區台一線裕成路、瑞溪路、產業道路及三民路間，可連結新竹縣及中壢、新屋、平鎮等地區。

市府指出，南桃園地區欠缺優良大型運動及展演空間，希望楊梅體育園區建置可帶起全民運動風潮，並提供居民良好的體育活動、國際賽事舉辦場所，以及體育選手的培訓基地。

體育局表示，先前因楊梅體育園區土地協議價購不順利而遲遲無法推動，去年有六億元預算卡關，今年四月，內政部已審查通過市府的土地徵收計畫書；新建工程處指出，楊梅體育園區私有地達四萬四○五一平方公尺，公有地僅佔一六一二平方公尺，目前十二億元徵收費用已到位，但部分土地的合法性仍有疑慮，像違章建築等問題，如土地徵收工作今年順利完成，工程最快可於年底發包動工。

市府表示，「桃園國民運動中心」開始試營運，「中壢國民運動中心」工程進度接近尾聲，「平鎮國民運動中心」去年三月開工，「蘆竹國民運動中心」、「八德國民運動中心」也於去年九月、四月開工，陸續完成後，將提供市民更優質、更便利的運動場所。