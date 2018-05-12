〈北部〉「499之亂」忙翻員工 勞檢擬開罰

2018-05-12

員工投訴連續加班超過13小時

〔記者許倬勛、謝武雄／桃園報導〕中華電信499資費促銷引發申辦潮，陸續傳出為了消化排隊人龍，員工被迫加班到凌晨，位於中壢區中山路的中華電信服務中心，就有多名員工向市議員投訴「光是九日、十日兩天，就連續加班逾十三小時」，還有人向勞動局喊話「可不可以來勞檢我們」；市府勞動局勞動檢查處昨針對中華電信服務中心、門市進行勞檢，初步發現龜山門市、桃園營運處門市，有工時一日超過十二小時情形，涉違反「勞基法」第卅二條第二項，依法可罰兩萬到一百萬元，如違法屬實將依法開罰。

此次三大電信推出499限時促銷方案，尤以中華電信申辦最為熱烈，第一線服務人員屢屢有超時加班至凌晨狀況，大喊「吃不消」；有員工向市議員王浩宇投訴「九日起每天都得加班，從上午八點連續工作到凌晨，門市晚上九點關門後，還得繼續消化當天的人潮，拖到凌晨一、二點才能下班，睡不滿五小時又要上班，兩天下來已連續加班逾十三小時」，員工說，週末加班情況只會更嚴重，簡直是「最黑暗的母親節」。

勞動局初步發現兩門市涉違法

員工抱怨，有的人忙到連吃飯時間都被剝奪，且499方案業務獎金極少，公司卻延長營業時間、強迫加班，「公司允諾會有加班費，卻沒說何時會給、如何計算」。

勞動局接獲檢舉後，昨派員抽檢龜山、桃園兩區的中華電信直營門市，要求業者調出促銷活動迄今的員工出勤紀錄表，初步發現龜山門市、桃園營運處門市，有工時一日超過十二小時情形，經確認門市人員分別為神腦國際、宏華國際公司所僱用的員工。

勞動局表示，會持續進行突擊檢查，並擴至台灣大哥大、遠傳等電信龍頭，近期會公布違反「勞基法」業者名單。

依照「勞基法」規定，勞工每七天須有一天作為例假及一日作為休息日，若勞工於休息日出勤者，雇主應給付加班費，加班時數不得超過四小時，雇主延長勞工工時連同正常工作時間，一天不得超過十二小時，勞工連續工作四小時，應給予至少卅分鐘休息。

中華電信︰無加班至凌晨情形

勞動局表示，中華電信如依法給付員工加班費，前兩小時的出勤加班費須加成一又三分之一，第三小時起為一又三分之二，若總上班時數逾十二小時，依法最高可罰兩萬到一百萬元，會視實際情節而定。

中華電信中壢服務中心管理師回應，工時均依「勞基法」規定，並無超時加班，有員工因促銷案延宕半小時至一小時下班，但絕無加班十三小時至凌晨的情形。