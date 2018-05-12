〈北部〉雙園單車道2斷點 宜縣擬建高架橋串連

2018-05-12

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市校舍路北起國立陽明大學附設醫院旁，南至鄉道宜十八線，有條長約三公里自行車道，連接蘭陽大橋可通羅東鎮，但因道路阻隔，有兩處斷點無法連接。宜蘭縣政府要打造三百公尺高架自行車道跨越斷點，讓宜蘭、羅東運動公園「雙園自行車道」能夠串連，預計明年底完工。

受阻聯絡道、外環道 難往南延伸

宜蘭縣政府自二○○八年開始，辦理蘭陽溪以北、宜蘭市鐵路高架下方空間及周邊地區整合利用，向內政部營建署及交通部觀光局爭取補助，建置北起陽明大學附設醫院旁校舍路，南至鄉道宜十八線約三公里的自行車道，原規劃經過宜蘭運動公園、接到蘭陽大橋再至五結，到羅東運動公園形成「雙園自行車道」系統。

但自行車道接到宜十八線，先後遇到宜蘭Ｂ聯絡道、環市東路外環道，這兩條是重要道路，交通流量大，自行車道無法穿越，強行穿越更有安全問題，形成兩處「斷點」一直無法解決，使得「雙園」自行車道系統無法完成。

獲補助6千5百萬 先蓋300米橋跨越

這條鐵路高架橋下自行車道，因連接幾米廣場、丟丟銅公園、蘭城新月廣場及宜蘭運動公園等熱門景點，使用效益很高，往南卻無法延伸，相當可惜。縣政府向教育部體育署爭取「前瞻基礎建設計畫」經費補助，獲六千五百萬元補助，將辦理「宜蘭縣雙園區（羅東運動公園、宜蘭運動公園）景點自行車道工程」。

縣府表示，一期工程將以高架橋樑方式，打造約三百公尺自行車專用橋，跨越環市東路外環道、宜蘭Ｂ連絡道兩處交通衝突斷點，不與機、汽車爭道，另在鐵路高架橋下自宜十八線鄉道再往南延伸，建置約一公里自行車道接到蘭陽溪北岸。

明年底完工 雙園自行車道路網成形

縣府工商旅遊處副處長池騰聯指出，工程將在年底設計發包，明年底完工，完成後，溪北自行車道環線路網將更完整友善，還可往南串連溪南環線路網，穿過蘭陽大橋經五結至羅東運動公園，雙園自行車道路網正式形成。