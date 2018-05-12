〈北部〉苗栗鐵道自行車 魚藤坪鐵橋設網防護

2018-05-12

利用三義舊山線 七月試營運

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府利用台鐵三義舊山線，打造鐵道自行車（Rail Bike），預計七月一日試營運，縣府也在網路公布鐵道自行車行駛於魚藤坪鐵橋上的影像，引發熱議，也引人憂心安全。縣府文化觀光局長林彥甫表示，縣府將於魚藤坪鐵橋下方架設防護網，維護乘客安全。

縣議員韓茂賢、羅貴星分別於日前議會文觀局工作報告及昨天總質詢，也都提出有關苗縣鐵道自行車的搭乘安全，希望縣府在帶動地方觀光之際，能以民眾安全為優先。

縣府在三義舊山線推動全國首創的鐵道自行車，第一階段已近完工，縣府希望趕在暑期人潮試營運，初步規劃七月一日至十五日每天上午九點、十點半各一班次，每班次廿輛車，行駛勝興站至內社川橋，來回十二公里，試營運期間以回饋三義鄉民為主。

其中一段騎程，須橫越長約一百廿公尺、高約卅公尺的魚藤坪鐵橋，遊客可欣賞龍騰斷橋及飽覽周邊翠綠山林美景，但因鐵橋兩側沒有防護，且鐵道自行車為開放式車廂，引發騎乘安全疑慮。

林彥甫表示，目前鐵道自行車，採類似飛機上的安全帶，搭乘遊客都須佩帶，但確實也擔心，途中遊客自行解開，因此，將與廠商研議，未來朝類似遊樂園雲霄飛車等刺激性遊戲器材的安全裝置，確保遊客全程都有安全防護。

避免墜落 六月中旬完成架設

林彥甫表示，魚藤坪鐵橋是當地具歷史、特色的橋樑，鐵道迷、文資團體也屢屢建議納入文資保護，也不希望因鐵道自行車運行，而有所破壞；縣府也與營運廠商討論，以在鐵橋下方處掛設防護鐵網的方式，避免意外墜落，預計六月中旬完成鐵橋全線架設。

林彥甫說，一輛鐵道自行車可四人搭乘，票價約在二百五十到四百五十元，基於安全考量，對鐵道自行車的搭乘對象採比較嚴格的規範，目前與營運廠商的共識是八歲以下及身高一百一十公分以下的孩童不能搭乘，另有人反映身障者搭乘問題，將請營運廠商針對兒童、身障者等特殊族群的需求進行評估。