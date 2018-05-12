〈北部〉航空城願景館 爭設原民文創園區

2018-05-12

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府爭取原住民族委員會兩億元補助，將在現有航空城願景館四．二公頃土地上，設置國家級原住民族文創園區，以及原住民族電視台、桃園流行音樂劇場，其中原民台進駐後將與文創中心共用大樓，目前原民台正在徵詢員工意見，流行音樂劇場也獲文化部初步同意設置，市長鄭文燦昨天在議會備詢時表示，園區就在機捷A17領航站旁，未來A17站將成為最具原民特色的車站。

平地原住民議員林志強質詢時表示，市府爭取在現有航空城願景館設置國家級原住民博物館未果後，又爭取兩億元預算設置國家級原住民族文創中心，由於文創中心包含典藏、展覽、商品銷售、育成中心等功能，鄉親們都很關心進度。

鄭文燦說，目前將文創中心擴大規劃為多功能文創園區，本月九日與原民會主委夷將．拔路兒召開協調會，會中初步達成共識，原住民族文創園區規模以兩億元經費規劃建構，並配合「桃園流行音樂劇場」以統包方式規劃；鄭文燦表示，原民台也有意進駐並與文創中心共用大樓，未來一到五樓的建築物，三樓以上歸原民台使用，而流行音樂劇場計畫目前正在文化部審查中，文化部初步同意設置。

原住民族行政局長林日龍說，五月將提送規劃報告書，六到八月進行綜合規劃報告書審查，七到八月進行第一階段統包工程上網公告，預計年底開工、後年十月完工。