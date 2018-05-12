〈北部〉捷運棕線市區地下化 目標三鐵共構

2018-05-12

應議員之邀 鄭文燦簽支票

〔記者謝武雄／桃園報導〕捷運棕線地下化問題在龜山地區鬧得沸沸揚揚，市長鄭文燦昨天在議會回答議員林正峰質詢時強調，市府的政策就是採取市區段地下化方案，此外縣府時代推動高架化，最重要的是配合當初鐵路高架化政策、銜接較為容易，如今鐵路已經改成地下化，未來桃園火車站將成鐵路、捷運綠線、捷運棕線三鐵共構的車站，捷運棕線若維持高架化將會「不倫不類」。

林正峰昨天在市政總質詢時表示，感謝市府團隊支持，讓棕線捷運可行性研究報告獲行政院核定，更感謝市長採納他和議長邱奕勝、副議長李曉鐘的共同提案，同意捷運棕線市區段地下化。

日前捷運棕線沿線商家成立自救會，要求地下化並掛起布條抗議，林正峰質詢時也請自救會成員到場旁聽，並將寫有「同意捷運棕線綜合規劃時，將龜山市區段納入地下化規劃」大型支票看板請鄭文燦背書，鄭文燦也很爽快地在支票看板上簽名，獲得自救會熱烈掌聲。

鄭文燦說，升格前縣府拍板定案全線高架、單軌方案的主要原因，在於財務負擔及自償率，在「求有」與「求好」之間，採取先「求有」的政策，如今交通部建議將單軌改為輕軌，但仍然維持全線高架化，行政院也核定可行性研究報告，可進入綜合規劃階段，市府考量龜山都市發展，決議讓捷運棕線市區段地下化。

多花78億預算 市府有腹案

他指出，桃園車站未來為台鐵、捷運綠線與棕線三鐵共構，其他兩線皆為地下化，棕線也勢必採取地下化，經費粗估將由一九五億元增加至二七三億元，市府將透過土地開發、場站開發等方式挹注財政。