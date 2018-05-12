〈北部〉去年盈餘8774萬 機捷有降價空間

2018-05-12

鄭文燦促擬更多優惠方案

〔記者謝武雄／桃園報導〕機場捷運於去年底盈餘八七七四萬元，議員林正峰、葉明月、梁為超昨天在議會質詢時，建議應該降低票價、嘉惠民眾，對此，市長鄭文燦表示，去年每日平均運量為五．七萬人次，如今已經到達六．二萬人次，現階段要研議更多優惠方案提升運量；桃捷公司董事長劉坤億會後說「的確有調降空間」，但須將電費漲價、保固到期等因素納入考量。

桃捷︰年底評估調整幅度

劉坤億表示，機捷票價審議委員會每兩年檢討票價，今年底會進行票價討論，桃捷公司將提供相關資料包含運量、財務狀況等，作為委員會調整價格的依據，機捷運量持續增加、去年有盈餘，票價的確有調降的空間，但四月份電價調漲三％，加上部分設施陸續過了保固期，日後會有維修費用，這些增加成本目前還無法估算，要等到年底才能評估票價調整幅度。

林正峰說，目前機場捷運基本價格為卅元、比北捷廿元高，到林口就要八十元，機捷既然賺錢，就應將利潤分享給民眾，才能持續提高運量；葉明月表示，目前機捷的價格還是偏高，雖然對通勤族有六折甚至五折優惠，但是一般民眾受惠不大，建議直接將票價降低；梁為超也認為票價太貴，目前市府正在推動A10山鼻站為轉運中心，但山鼻站到台北車站要一二○元，這麼貴的票價讓民眾寧可搭公車。

鄭文燦說，雖然票價兩年檢討一次，要到年底才會檢討，但期間市府已提出各種優惠方案，通勤族最多可享五折優惠，持市民卡也可享八折優惠，桃園市敬老愛心卡八百點也可用於機捷，自今年三月一日起，每天有十二班直達車（去六班、回六班），從A13第二航廈站延伸至A21環北站，中間停靠A18高鐵桃園站，並提供往返中壢火車站至A21環北站間四條公車路線免費優惠。

鄭文燦表示，機捷第一年營運目標是「安全無虞、系統穩定」，現在目標要轉為「提升運量、多元服務」，未來桃園捷運路網完善後，市府將研擬更多優惠方案提升運量，並研議降低票價。