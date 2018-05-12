〈中部〉千歲團演百老匯 觀眾爆滿嗨翻

2018-05-12

旌旗教會 上演青春年代音樂會

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中旌旗教會昨晚上演一場很特別的「青春年代、公益百老匯」音樂會，百位年齡加總超過六千五百歲的阿公阿嬤，一開場演出就氣勢非凡、載歌載舞，帶領大家重溫復古年代「群星會」，吸引上千觀眾擠滿現場，高聲喝采。

「青春年代、公益百老匯」音樂會昨晚在旌旗教會大堂舉行，現場觀眾看到阿公阿嬤唱跳出青春活力，驚呼連連、笑聲不斷，除了重現五、六○年代群星會、五燈獎的節目橋段，並演唱夜來香、水車姑娘等經典老歌，還有薩克斯風吹奏、長輩模豆走秀等。

百位長者勤練三個月 公益演出

阿公阿嬤們為了公益演出，卯足全力整整練習三個月。彈奏烏克麗麗、年近九十的鐘媽媽說，唱歌跳舞雖然疲累，心裡卻非常喜樂；另有表演者說，常半夜都夢到在表演，有時老師剛教完，大家馬上就忘光光，只好加倍練習、互相打氣。

音樂會主辦單位、「台中市沐風六○長者之愛關懷協會」執行長譚崇珍表示，為了登台表演，長者場場穿戴護膝、護腰彩排練習，有人膝蓋不舒服要打玻尿酸保養筋骨，有人每週都要中醫復健推拿，這些「千歲團」的長輩為了公益演出，展現驚人的意志力，是不老青春的最佳代言人。

她又說，「沐風六○」目前在台中市有四個關懷據點，服務近三百位長者，「沐風六○」鼓勵長者走出來、動起來，活出老後生活的無限魅力，也希望大家支持社會公益，歡迎熱心民眾索取「沐風小屋撲滿」，資助「沐風六○」社區關懷據點的發展，給長輩第二個家。