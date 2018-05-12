〈中部〉百歲人瑞穿禮服拍寫真 歡度母親節

2018-05-12

直呼「沒有穿過這麼水的禮服」

〔記者張軒哲／台中報導〕母親節將至，華山基金會為了讓獨居阿嬤開心過節，十一日帶著百歲人瑞李志潔及三位平均八十歲的阿嬤，從豐原到沙鹿一日遊，安排弘光科大美髮造型系的學生，幫她們裝扮，讓阿嬤穿上禮服拍藝術照，四位長者笑開懷，直呼「沒有穿過這麼水的禮服，真歡喜」。

華山帶阿嬤一日遊 學生幫忙化妝

昨日，華山基金會人員先到豐原，將李志潔及平均八十歲的王陳碧珠、陳素雀、陳寶珠接到沙鹿一間懷舊餐廳，由美髮系的學生幫阿嬤梳髮化妝，學生們還不斷請教養生之道，氣氛歡樂。李志潔笑稱，好久沒化妝了，還穿上這種衣服，好像年輕了好幾十歲。

李志潔是獨居長輩，今年二月滿百歲，她說，平常喜歡看電視、聊天，天氣好的時候就外出散步，平常三餐都自己料理，吃五穀飯、牛奶及沒有加工過的食物，而且少量多餐；陳素雀穿著粉色和服，手持紙傘拍照，旁人直呼「櫻花妹」，讓她笑哈哈。

弘光科大服務學習中心主任張簡琳玲表示，學校長期與華山基金會合作，規劃「傾聽舊回憶，銀造新容貌」服務專案，五月每個禮拜由美髮系同學到長輩家中訪視，透過為銀髮族長者裝扮容顏，還陪伴聊天、傾聽，讓獨居長輩們備感溫暖。

美髮系學生鐘裕翔說，第一次參加獨居長輩的照護活動，藉由活動可讓她們走出戶外，與人互動，還幫她們化妝、做造型，過程中覺得阿嬤們笑得很開心，心情變得更好，「我們也覺得很快樂」。