〈中部〉模擬法庭 國民法官判得更輕

2018-05-12

殺人未遂變傷害 刑度減一半

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投地方法院首次召開國民參與刑事審判模擬法庭，以九年前的殺人未遂真實案例模擬，昨經評議會議討論和投票，殺人未遂罪不成立，最後兩個傷害罪應執行二年六個月，比原案判五年二個月刑度減了一半。審判長廖健男說，民眾常罵「恐龍法官對案件輕判」，但國民法官參與審判後，量刑反而較輕。

南投地院首次的國民參與刑事審判模擬法庭，經交互詰問後，昨下午由審判長廖健男、陪席法官楊國煜、蔡志明及六名國民法官進行評議。有國民法官對該案被告的境遇頗為同情，認為他是一時衝動而非故意殺人，但也有國民法官認為七星劍對準被害人脖子砍，手段兇殘，最後九人投票，殺人未遂罪名得五票，差一票未成立。最後兩個傷害罪投票投票決定應執行二年六個月。

審判長︰國民法官多了人性同情

審判長廖健男表示，首次的國民法官參與模擬法庭，有些見解對法官頗有啟發性，惟國民法官因背景不同，有的對被告的境遇多了人性的同情，因此量刑反而較輕。過去民眾常罵「恐龍法官亂判、輕判」，現在國民法官參與後反而有不同的考量。

首次的國民參與審判模擬法庭，審判的案件是模擬陳姓廟祝在小吃店與店家發生消費糾紛，涉嫌持宮廟裡的七星劍砍殺王姓老板娘及林姓女員工後被捕。