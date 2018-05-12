〈中部〉產學合作 打造水沙連咖啡一條龍

2018-05-12

暨大推動共學場域

〔記者佟振國／南投報導〕咖啡已成為南投縣水沙連地區重要經濟作物，國立暨南國際大學去年正式納入大學社會責任實踐計畫，由觀光休閒與餐旅學系師生，結合埔里、國姓、魚池、水里等鄉鎮咖啡農與業者，推動共學場域，從咖啡栽種、田間管理，到生豆烘焙製作與萃取沖泡，要打造精品咖啡產業一條龍。

九二一災後南投縣農民相繼轉型栽種咖啡，成為中部地區重要產地，但農民只種咖啡賣生豆並不符經濟效益，暨大觀餐系主任戴有德二年前投入打造精品咖啡工作，去年正式納入大學社會責任實踐計畫（USR），與計畫主持人鄭健雄教授共同推動「水沙連精品咖啡」計畫。

學生、農友學技術

暨大觀餐系利用學校設備、師資，開辦咖啡烘焙、萃取、拉花班，吸引埔里、國姓、魚池、水里等地農友參與，聘請咖啡技術總監吳原炳指導農友及觀餐系師生，學習烘豆技術，為期二個月，昨天舉行結業典禮。

鄭健雄表示，推動精品咖啡，人才培訓相當重要，透過USR計畫培訓種子師資，包括觀餐系教師與博士生、在地產銷班農民，不僅種出好咖啡，還要烘焙加工與沖泡，打造精品咖啡產業一條龍。

戴有德指出，目前觀餐系大學部同學除了在校的相關咖啡課程，也透過「打工換技」的方式，到咖啡農的莊園學習咖啡種植管理，今年六、七月校內也將開辦咖啡田間管理種植班，讓同學對咖啡的每一環節都能專精。