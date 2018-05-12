〈中部〉飛官莊倍源捨身救人 學弟妹陪莊母過節

2018-05-12

中興高中生第三年替學長盡孝道

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕「莊媽媽，母親節快樂！」，捨身救人的空官中校莊倍源的中興高中學弟妹，昨日第三年帶著卡片、信件、鮮花和竹蜻蜓，代替殉職的學長陪其母親楊婉雪過母親節，他們熱情地擁抱，也像小兒女般撒嬌。莊媽媽眼泛淚光，卻又感動地笑了，她說，雖常會想念兒子，但有這群貼心的孩子，感覺好溫暖。

收到母親節卡片 莊媽媽感動落淚

昨日代表中興高中師生為捨身取義的學長莊倍源盡孝道的，有中興高中考上軍校的高三學生，還有就讀空軍官校二年級的畢業校友洪政良，他們送給莊媽媽鮮花，及一疊由考上軍校的學生手寫的母親節卡、多封在校學生寫的書信，楊婉雪看著卡片和信件忍不住紅了眼眶，不斷地說：「謝謝你們！」。她也頻頻拉著唸空軍官校洪政良的手，一再叮嚀他在飛行時一定要注意安全，不要讓父母擔心。

帶隊前來的中興高中校長王延煌表示，三年前是莊倍源殉職後的第一個母親節，有學生提議幫學長陪莊媽媽過母親節，至今這個承諾一屆傳過一屆，三年來沒有缺席，今年不只卡片、鮮花擁抱，還要陪兩老玩竹蜻蜓，讓兩人思兒的心情隨竹蜻蜓飛上青天，讓在天上的倍源知道。

「莊媽媽」楊婉雪說，莊倍源高中就立志要當空官，即使工作很忙，但母親節、父親節等特別節日一定會回家，在他殉職後一直很想念他，尤其是年節前，思念更深，但這幾年有兒子的小學弟妹們來探望，感覺很溫暖。

莊倍源是在二○一四年十月廿一日為準備全運會表演，執行飛行特技練習時，不慎擦撞到同僚的飛機，當時塔台兩度呼叫要他跳傘，但因下方是高雄的住宅區和工廠，棄機跳傘勢必造成極大災難，他選擇「抗命」不跳傘，最後飛機墜落在空曠的香蕉園，犧牲了自己，卻救了很多百姓的生命財產。