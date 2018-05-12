〈中部〉赴日當甘蔗移工 大林長者話當年

2018-05-12

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台灣現在是移工「接受國」，但在經濟困頓年代曾是農業移工「送出國」，近六十年前，嘉義縣大林鎮有一群人搭船至日本沖繩收割甘蔗賺外匯，台日斷交後，甚至用觀光名義打黑工，雖然辛苦，但有人一年下來掙到台幣五萬餘元，回台買田地，改善家中經濟，如同現在來台移工異鄉打拚心境。

大林舉辦文史展 5人分享故事

大林鎮上林社區發展協會等單位，昨、今天在大林車站日式站長宿舍舉辦「一九六○—一九七○大林—沖繩季節性移工：故事自己說」文史展，五位當年赴日移工分享心路歷程，日本南大東村觀光協會及沖繩當地媒體都派人跨海共襄盛舉，顯示對這段歷史的重視。

七十七歲江木川說，當年要出國打工，首先要有中間人介紹，還要經警備總部身家調查及外交部認證，從基隆搭船到沖繩，再分別前往南大東、宮古、石垣、與那國島等，他退伍那年結婚，帶新婚妻子到日本打工歷時半年；當年在日本的台灣移工，多來自雲、嘉、彰等農業縣，後來以嘉縣為主，大林鎮上林里就有五十多名常態移工。

八十七歲陳海松阿嬤說，四十歲到日本打工時已育有三女二男，最小的才八歲，因食指浩繁，只能跨海工作，每天忙完想起家鄉稚齡兒女，不禁淚流滿面，起初幾乎都含淚入睡。

許寶珠阿嬤是少數未婚前往打工者，工作半年存了約台幣三萬元，託人帶回買了一．七分田地，又轉往沖繩鳳梨加工廠打工，等到甘蔗採收期再到蔗田工作，一年下來賺到約台幣五萬二千元，回家買了三．六分田地，被稱比男人還厲害。

許寶珠說，當年台灣女工一天工資台幣十五元，赴日基本工資一天約台幣八十元，加上超時工作，老闆給的酬勞更多，她常天未亮起床，直到晚上八點多才回住宿處，還得整理隔天要綑綁甘蔗的月桃葉，往往十一點多才能上床睡覺，雖然累，但想到能改善家裡經濟就咬牙苦撐，後來還以觀光名義赴日工作，但須自付機票錢，一次只能為期三個月，台灣人覺得划不來，赴日打工才暫告中斷。