〈中部〉雲林護空品 加碼補助大學新生買電動二輪車

2018-05-12

二行程機車汰換 最高補助5千元

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府為改善空氣品質，加碼補助二行程機車汰換為電動機車或四行程機車，民眾如換購一○四年元月一日後出廠的四行程機車，最高補助五千元；設籍雲林並就讀縣內大學新生，如購買電動機車或自行車，加碼補助三千元。

雲林縣環保局代理局長張喬維表示，今年推動校園空品維護區專案，提倡校園騎乘電動二輪車，針對設籍於雲林縣並就讀縣內的大學新生，新購或更換為電動機車或自行車，加碼補助三千元，鼓勵大學生選購電動二輪車，共同為降低污染、保護環境盡一份心力。

設籍雲林且就讀在地大學 加碼3千

符合補助資格的大學生，必須是就讀縣內一○七學年度大學日間部新生，包含二專、二技及研究所，將二行程機車更換為電動二輪車，縣府加碼補助三千元。

針對部分民眾不想更換電動機車，縣府也提出新方案，如果民眾願汰換二行程機車，改購一○四年元月一日後出廠的四行程機車，最高可補助五千元。

張喬維強調，二行程機車如果車況老舊，又未善加保養調修，產生污染量會愈來愈嚴重，經調查，其碳氫化合物（HC）排放量高於四行程機車約二十倍，一氧化碳（CO）約為二倍，細懸浮微粒（PM2.5）排放更高達一千六百二十微克。

民眾對政府加碼補助機車汰舊換新政策表示歡迎，但也直言，國內主流電動機車公司Gogoro至今未在雲林設置經銷商，要買Gogoro電動機車得到彰化或嘉義購買，買車不方便，未來維修也很麻煩，希望縣府能早日爭取Gogoro到雲林設點。