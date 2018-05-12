〈中部〉《花博門票代售》藍營質疑圖利廠商 市府：費用低於北市

2018-05-12

台中整合性標案 北市分好幾標

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中世界花博十一月登場，國民黨議員昨在市議會質疑門票代售服務標案總經費比台北花博高，售票門檻卻較低，涉嫌圖利廠商；市府反駁說，台中花博門票代售是整合性標案，台北則分成好幾標，事實上代售費用比台中還高。

市府昨在議會進行「花博經費與門票代售服務」專案報告，國民黨議員顏莉敏和楊正中等人指出，台北花博代售服務標案總經費一．六億元，廠商要售出四百八十萬張票才履約；台中花博則是三．八二億元，卻只要二百萬張即達標，顯然過度禮遇廠商。

藍營議員又說，台北花博總售出門票八百七十三萬張，可見台中的二百萬張門票很容易達成，但台中的廠商竟還可自提銷售計畫和服務收取金額，要求更多的利潤，這麼好康的契約內容，台北花博也沒有，兩相對照，有違比例原則，台中市政府有圖利廠商之嫌。

交通局長王義川表示，台北花博票務拆成多個標案分包，除代售服務一．六億元外，還包括出入口驗票設備二．二億元、製票一．四七億元，共計五．二七億元；台中花博則將製票、推票、驗票等整合成一個標案僅三．八億元，代售費比台北低。

四家廠商投標 市府：並未偏袒

他又說，市府二百萬張銷售目標，當時共有四家廠商投標，市府並未偏袒任何一家投標廠商，重點是要讓推票的廠商也要負責售票以權責相符；台中總行銷預算約一．九億元，比例約二．一五％，也低於台北花博，將用較少預算發揮最大效益。