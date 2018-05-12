〈中部〉軟埤仔溪水域工程完工 打造豐原水岸花都

2018-05-12

沿岸植栽 採台灣原生種植物

〔記者張軒哲／台中報導〕軟埤仔溪蜿蜒貫穿豐原區葫蘆墩公園，是花博三大園區唯一有河川的展區。園區共分五區，市府在第五區軟埤仔溪打造約一公頃的景觀水域，平日可體驗輕艇、龍舟等水上休閒運動。市府昨日指出，軟埤仔溪的水域工程已完工，沿岸植栽採用台灣原生種喬木、大安水蓑衣、鐵炮百合等植物，期盼景觀營造完成後，讓豐原成為水岸花都。

一公頃水域 供輕艇練習基地

市府水利局長周廷彰針對「豐原葫蘆墩第五區軟埤仔溪工程」簡報。軟埤仔溪的主體工程已於四月底完工，一公頃的景觀水域除了儲蓄暴雨，更可以提供台中輕艇選手的練習基地，以備戰明年東亞青奧。今年端午節也將首次在軟埤仔溪舉辦划龍舟比賽，提供約二百五十公尺競賽河道。

市長林佳龍表示，豐原葫蘆墩園區呈現「讓地於河」的治水生態理念，配合鄰近的水資源中心、污水下水道等設施，達到兼具防洪治水、宜居親水等功能。軟埤仔溪沿岸植栽將種植超過二十萬株灌木草花，保留現地原有良好喬木，並採用台灣原生種喬木、大安水蓑衣、鐵炮百合等植物，讓更多人認識在地植物，展現水岸花都的美感。透過軟埤仔溪的整治，再次證明台中的花博是兼具永續發展建設的精神，並融入環境的營造。

另外，鄰近豐原火車站「葫蘆墩圳掀蓋工程」去年開工，日前已將豐原國小前加蓋長達三十九年的水道挖出，舊水道將重見天日，讓豐原市中心商業區多了一處親水綠帶公園。水利局表示，工程預計今年十月完工，將比照綠川模式推動葫蘆墩圳自有品牌，讓這條水圳與在地文化緊密結合。