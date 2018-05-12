〈中部〉三年沒疏浚 二林溪雜草比人高

2018-05-12

河、路縮水 成綠鬣蜥大本營

〔記者張聰秋／彰化報導〕緊鄰芳苑工業區旁、流經彰化縣二林鎮與芳苑鄉的二林溪，去年才被民代踢爆堤岸土堤成了綠鬣蜥棲息巢穴，縣府農業處還在苦惱找不到廠商可捕捉，不料，一波未平、一波又起，昨天，縣議員謝彥慧再踢爆，這條溪已經三年以上都未疏浚，河道和道路被雜草攻陷，河和路都嚴重「縮水」，當地居民自嘲說，連綠鬣蜥也躲進隱身草叢堆不會露餡，「二林溪都快變成叢林區了！」

議會昨開定期會，謝彥慧質詢時抨擊，二林溪太久沒有疏浚，堤岸道路長滿雜草，路寬縮水一大半，車輛擦撞事件頻傳，連渠道也被長得茂盛的樹叢覆蓋，孳生蚊蠅，環境衛生遭破壞。

她當場播放空拍影像畫面，畫面中，高空俯瞰二林溪流，溪流兩旁綠林環繞、秀麗綿延，可是美美畫面緊接在後卻是雜草叢生，草長得比人、車還高的景象。

畫面中，影像由高空轉到平面堤岸道路的特寫鏡頭，原本高空鳥瞰全貌，看到堤岸兩側綠色環繞的美景，轉到平面道路，變成雜草叢生的亂象、變成柏油路寬縮減，路變得小小條。

議員︰會車擦撞事故頻傳

開車返家必經此路的謝彥慧說，二林溪從二林鎮東興里一直到芳苑鄉三合村三合橋一帶，以前，兩岸堤岸道路原本都可雙向會車，因為縣府三年多來沒有清淤，也沒有修剪樹枝和拔除雜草，任由雜草叢生佔據道路，開車族行經該處好像深入叢林，影響通行。

「這裡原有約十到十二米路寬，現在縮減為七、八米，更窄的甚至不到五、六米，會車擦撞事故頻傳」謝彥慧自身就有擦撞事故的經驗，她要求縣長魏明谷，不要「重北輕南」，只會進行北彰化河道流域的疏浚工程，忽略南彰化地區洩洪排水功能。

縣長︰將會勘研議改善辦法

對此，魏明谷表示，他將擇期現場會勘，再研議改善辦法。

二林溪成綠鬣蜥棲息大本營，縣府農業處長郭至善表示，這裡的綠鬣蜥是遭棄養所致，原向農委會爭取一○○萬元經費，農委會只補助卅萬元，卅萬元須同時完成捕捉和調查族群，兩次招標都流標，擬修改內容再重新招標，將來捕捉後擬以安樂死方式處置，不會再放生，以免破壞本土生態環境。