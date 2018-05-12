〈中部〉防洪示範屋 口湖成龍濕地蓋「躼腳厝」

2018-05-12

〔記者黃淑莉／雲林報導〕口湖成龍濕地近年在林務局、雲林縣府、觀樹基金會及當地居民共同維持、保護下，生態豐富，且成為濕地藝術村，觀樹基金會更進一步打造一棟防洪示範民居「躼（音同烙）腳厝」，做為順應地層下陷環境的「樣品屋」，也提醒大家關注地層下陷及氣候變遷等環境議題。

捐贈縣府當說書館

觀樹基金會斥資一千二百萬元打造「躼腳厝」，完工後捐贈給雲林縣府，取名「蝦董ㄟ躼腳厝—成龍濕地說書館」，是一棟三層樓建物，一樓採高腳設計約三公尺，可做為汽機車停放或民眾聚會、整理漁獲場所；二樓有客廳、廚房、神明廳與孝親房；三樓則有主臥室、其他臥室。

觀樹基金會指出，目前地層下陷易淹水區大部分建築都將地基墊高，還是無法避免淹水威脅，「躼腳厝」的設計是依照當地生活需求，因應地球暖化將綠建築納入考量，外牆就地取材以蚵殼製成蚵籠，形成隔熱牆降低室內溫度。

另外，傳統民宅排水管都埋在地下，在地層下陷區不僅屋內廢水無法排出，淹水時也會從排水管倒灌到室內，「躼腳厝」則把所有排水管都吊掛在天花板，再由圍牆內架高排出屋外。

未來開放預約參觀

農委會主委林聰賢、林務局長林華慶、觀樹基金會董事長施崇棠及縣府秘書長黃玉霜等人都出席昨天啟用典禮，黃玉霜表示，未來說書館將開放預約參觀，做為沿海低窪地區住宅防洪、高齡友善空間、節能綠建築的「樣品屋」，也將結合社區營造，打造與水共生的永續環境。