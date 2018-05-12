〈中部〉荔枝椿象入侵嘉市 2公園受害

2018-05-12

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕外來種荔枝椿象以吸食荔枝與龍眼樹為生，有「荔枝公園」稱號的嘉義市南興公園及香湖公園環湖步道旁龍眼樹林，最近遭荔枝椿象大舉入侵，並在果樹間繁殖、產卵，有民眾被其臭液噴到，皮膚似被硫酸侵襲，灼熱紅腫，市府昨完成噴藥防治蟲害，蟲屍數以千計，讓人頭皮發麻，被入侵區域已圍起警戒線並立牌警示，提醒民眾注意。

南興及香湖公園 噴藥防治

嘉市府建設處公園管理科長陳嘉麗說，嘉市以往不曾發現過荔枝椿象，今年荔枝椿象大舉入侵，隨著四、五月繁殖期到來，南興、香湖公園陸續發現遭荔枝椿象入侵，荔枝椿象以其刺吸式口器吸食危害荔枝或龍眼樹枝梢或花穗，造成嫩梢枯萎或黑化或無法結果，僱工疏枝修剪後，已噴藥殺蟲，藥效維持一週，後續會再追蹤。

陳嘉麗表示，已在遭受危害的公園區域拉起警戒線，並立牌警示過往民眾，目前尚未接獲果農或住戶遭到危害，如發現可通報公園管理科，電話：05-2226270。

退休老師蔡漢勳說，他家住在南興公園旁，正值龍眼花盛開，上週發現公園龍眼樹下及椅子上充斥不明液體，起初以為蜜蜂怠工，不採花蜜而流下來，但液體有臭味，不像花蜜，上網查詢後，驚覺可能是荔枝椿象入侵，通報公園管理科。

近來公園管理科僱工疏枝時，蔡漢勳主動幫忙撿拾殘枝，因身著背心汗衫，不小心被荔枝椿象噴出的酸性臭液灼傷後頸部，讓他感覺好像是被硫酸潑到，所幸經治療無大礙；他提醒夏天蟲害多，在樹林處最好穿薄長袖、薄長褲，尤其是小孩子不要隨便拍打停在身上不明昆蟲。

臭液會引起皮膚潰爛過敏

林務局嘉義林區管理處表示，荔枝椿象受驚擾時，會由臭腺噴出具刺激性液體保護自身，因此人體皮膚或眼睛若被其液體噴及，會立即引起灼傷般的潰爛或過敏，此時須先以大量清水沖洗，並儘速就醫，呼籲民眾切勿徒手抓蟲，以免遭到傷害。