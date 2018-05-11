〈南部〉馮世寬罹癌？ 新營醫院撤文致歉

2018-05-11

〔記者王涵平／新營報導〕衛福部新營醫院以前國防部長馮世寬罹癌報導打健檢廣告，國防部指前部長一切安好，新營醫院已撤貼文並表示抱歉。

臉書社團「新營大小事」前日出現貼文，指肺腺癌愈早發現，治癒率愈高，衛福部新營醫院提供自費肺部斷層掃描，並附上前國防部長馮世寬驚傳罹癌報導。新營醫院表示，文章為院內人員貼出，對於未盡查證周詳之處，相當抱歉，但主要用意是宣導呼籲民眾重視健康檢查，院內目前肺部低劑量電腦斷層可以檢查出腫瘤細胞，有需求的民眾都可以自費來做檢查。